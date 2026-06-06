$!Jordan Carrillo se gana un lugar entre la élite de la Liga MX

El nombre de Jordan Carrillo Rodríguez continúa ganando peso en el futbol mexicano. Después de convertirse en una de las principales figuras de Pumas de la UNAM durante el Clausura 2026, el futbolista sinaloense de 24 años fue reconocido por la Liga MX como uno de los mejores jugadores del campeonato al integrar el XI ideal del torneo. La distinción llega tras una campaña en la que Carrillo fue determinante en el funcionamiento ofensivo del conjunto universitario, aportando desequilibrio, generación de juego y presencia constante en el ataque para conducir a los felinos hasta la disputa por el título.

El culiacanense aparece dentro de la línea ofensiva de la selección ideal, compartiendo sitio con Joao Pedro, del Atlético de San Luis, y Armando “Hormiga” González, de Chivas, en una terna que reunió a algunos de los atacantes más destacados del semestre. Pumas también colocó a otra de sus figuras en el cuadro de honor. El experimentado arquero costarricense Keylor Navas fue elegido como el mejor guardameta de la temporada, luego de desempeñar un papel fundamental en la histórica campaña universitaria que culminó con el subcampeonato. El equipo ideal quedó complementado por los defensores Richard Ledezma y Diego Campillo, ambos de Chivas; Eduardo Bauermann, de Pachuca; y Willer Ditta, de Cruz Azul. En la mitad de la cancha fueron seleccionados Charly Rodríguez y Rodolfo Rotondi, de Cruz Azul, además de Robert Kenedy, de Pachuca.