Jordania acusa a Infantino de presunto chantaje para buscar la reelección

La Federación Jordana de Futbol (JFA) lanzó una grave acusación contra la FIFA, al señalar que el organismo habría condicionado su ayuda económica a un eventual respaldo para la reelección de Gianni Infantino como presidente del máximo organismo del futbol mundial.
El señalamiento fue realizado por el príncipe Ali Bin Al Hussein, presidente de la federación jordana y quien anteriormente compitió por la presidencia de la FIFA, mediante una publicación en sus redes sociales.
El dirigente explicó que Jordania, después de disputar por primera ocasión una Copa Mundial, enfrentó diferentes problemas relacionados con su participación, entre ellos dificultades para obtener visas de ingreso a Estados Unidos, elevados precios de boletos para sus aficionados y cargas fiscales derivadas de disputar partidos y establecer su concentración en territorio estadounidense.
Ali Bin Al Hussein agregó que su federación continúa esperando recursos correspondientes a la participación de sus futbolistas en la Copa Árabe de Qatar, pese a haber alcanzado la final del torneo.
De acuerdo con el dirigente, durante meses buscaron apoyo de la FIFA sin encontrar una respuesta favorable. Sin embargo, aseguró que durante la pasada Copa del Mundo recibió verbalmente un mensaje que vinculaba una eventual solución con su respaldo político a Infantino.
“Durante meses, la FIFA se ha negado a ayudarnos en ninguno de estos u otros asuntos, hasta que me fue comunicado verbalmente durante la Copa del Mundo que si respaldaba a Infantino, eso ayudaría en gran medida a nuestra federación”, denunció.
El presidente de la JFA aseguró que la postura de Jordania no cambiará de cara a las próximas elecciones del organismo internacional y fue contundente al calificar lo ocurrido.
“No lo respaldamos antes y ciertamente no lo haremos ahora. Pero toda la situación equivale a un chantaje y nos negamos a ceder ante eso”, expresó.
La acusación surge en un momento de creciente presión sobre Infantino después de la polémica generada por FIFA Forward Enterprise, proyecto que buscaba permitir la entrada de inversionistas privados a una estructura encargada de gestionar actividades comerciales y competiciones de la FIFA.
La iniciativa terminó siendo retirada tras encontrar una fuerte oposición internacional, mientras distintas federaciones y confederaciones han comenzado a cuestionar públicamente el liderazgo de Infantino.
Ahora, Jordania eleva todavía más la tensión al introducir una acusación directa sobre un supuesto condicionamiento de ayuda económica a cambio de respaldo electoral, cuando se aproxima el proceso para definir la presidencia de la FIFA para el periodo 2027-2031.