Jordania acusa a Infantino de presunto chantaje para buscar la reelección

La Federación Jordana de Futbol (JFA) lanzó una grave acusación contra la FIFA, al señalar que el organismo habría condicionado su ayuda económica a un eventual respaldo para la reelección de Gianni Infantino como presidente del máximo organismo del futbol mundial.

El señalamiento fue realizado por el príncipe Ali Bin Al Hussein, presidente de la federación jordana y quien anteriormente compitió por la presidencia de la FIFA, mediante una publicación en sus redes sociales.

El dirigente explicó que Jordania, después de disputar por primera ocasión una Copa Mundial, enfrentó diferentes problemas relacionados con su participación, entre ellos dificultades para obtener visas de ingreso a Estados Unidos, elevados precios de boletos para sus aficionados y cargas fiscales derivadas de disputar partidos y establecer su concentración en territorio estadounidense.

Ali Bin Al Hussein agregó que su federación continúa esperando recursos correspondientes a la participación de sus futbolistas en la Copa Árabe de Qatar, pese a haber alcanzado la final del torneo.