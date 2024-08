“Al equipo lo veo súper bien, venimos con racha positiva y eso nos ayuda mucho a nosotros, tratando de hacer lo que el profe nos pide.

“Yo pienso que sí hemos entendido su filosofía de juego, creo que todos nos sentimos bien”.

A pesar de su rol de suplente, Colmán se mantiene preparado para entrar en juego y aportar al equipo en cualquier momento.

“Siempre me preparo para estar listo, trato de ayudar al equipo, en la función que me piden y aprovechar la oportunidad que se me dan”.

En cuanto a que no han podido avanzar a la Liguilla, el jugador paraguayo reconoce que es un objetivo pendiente, pero confía en que el equipo tiene lo necesario para lograrlo en este torneo.

“Todos los torneos tenemos esa ilusión y esas ganas de entrar a la Liguilla, todavía no se nos ha dado, obviamente este torneo tenemos un largo camino que recorrer, pero vamos a dar todo de nosotros para lograrlo”.