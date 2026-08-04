Jugador de Sao Paulo queda libre tras accidente fatal en Brasil

El futbolista Nicolas, jugador del Sao Paulo, fue detenido y posteriormente liberado de manera provisional luego de verse involucrado en un accidente automovilístico en el que falleció un transeúnte en la región metropolitana de Sao Paulo.
El incidente ocurrió la noche del lunes, cuando el lateral de 19 años regresaba de una cena con compañeros del equipo. Tras el accidente, el jugador permaneció en el lugar, solicitó la asistencia de los servicios de emergencia y posteriormente fue trasladado a una comisaría para rendir su declaración.
En un comunicado, el Sao Paulo informó que las autoridades confirmaron que Nicolas no había consumido alcohol y que contaba con licencia de conducir vigente al momento del percance.
Después de comparecer ante un juez, el joven futbolista obtuvo la libertad provisional, aunque deberá cumplir diversas medidas cautelares, entre ellas la prohibición de conducir mientras continúan las investigaciones sobre el caso.
El club brasileño expresó sus condolencias por el fallecimiento del transeúnte y señaló que su departamento jurídico dará seguimiento al proceso legal.
Nicolas surgió de las fuerzas básicas del Sao Paulo y fue promovido al primer equipo durante la temporada pasada, consolidándose como una de las promesas de la institución paulista.