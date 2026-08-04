Jugador de Sao Paulo queda libre tras accidente fatal en Brasil

El futbolista Nicolas, jugador del Sao Paulo, fue detenido y posteriormente liberado de manera provisional luego de verse involucrado en un accidente automovilístico en el que falleció un transeúnte en la región metropolitana de Sao Paulo.

El incidente ocurrió la noche del lunes, cuando el lateral de 19 años regresaba de una cena con compañeros del equipo. Tras el accidente, el jugador permaneció en el lugar, solicitó la asistencia de los servicios de emergencia y posteriormente fue trasladado a una comisaría para rendir su declaración.

En un comunicado, el Sao Paulo informó que las autoridades confirmaron que Nicolas no había consumido alcohol y que contaba con licencia de conducir vigente al momento del percance.