Antes de su partido inaugural de la Copa del Mundo contra Japón, los jugadores de la Selección Alemana hicieron se taparon la boca en la foto del once inicial del equipo en el Estadio Internacional Khalifa de Doha como protesta contra las acciones de la FIFA acerca de sus planes de portar un brazalete antidiscriminación contra la anfitriona Qatar.

El equipo se colocó para la formación tradicional antes del encuentro ante los nipones y los 11 jugadores se cubrieron la boca con la mano derecha.

“Con nuestro brazalete de capitán queríamos dar ejemplo de valores que vivimos en la selección: la diversidad y el respeto mutuo. Sea ruidoso junto con otras naciones. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables. Eso debería ser evidente. Pero lamentablemente todavía no lo es. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros.

“Prohibirnos la venda es como prohibirnos la boca. Nuestra postura se mantiene”, escribió el equipo alemán en sus redes oficiales.