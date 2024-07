La razón por la que Darwin Nuñez y otros jugadores saltaron a las gradas fue debido a que algunos de sus familiares fueron agredidos. En el caso del delantero, sus hijos estaban en la tribuna y la seguridad del estadio no permitió que bajaran al campo para resguardarse.

“Esto es un desastre, nuestra familia está corriendo peligro tuvimos que meternos a la tribuna para sacar a nuestros seres queridos con bebes chiquitos, recién nacidos, un desastre todo”, dijo tras el partido.

“Nuestras familias están sufriendo por culpa de los que se toman todos los traguitos de alcohol que no se saben tomar, que se comportan como unos niños que no tienen noción. Ojalá que tengan precaución y no vuelva a suceder, porque esto es un desastre”, añadió visiblemente alterado.

La trifulca duró varios minutos mientras los esfuerzos de la policía eran inútiles para separar a los implicados.