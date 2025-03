En el juicio de apelación que se lleva a cabo en Suiza, las defensas de Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, y Michel Platini, ex mandatario de la UEFA, argumentaron que ambos no tenían "motivo" para defraudar a la Federación Internacional de Futbol.

En 2022, ambos fueron absueltos de los cargos de fraude relacionados con un pago de 2 millones de francos suizos realizado por la FIFA a Platini en 2011, que la fiscalía ahora intenta criminalizar.

El abogado de Platini, Dominic Nellen, defendió que el pago correspondía a atrasos de salario acordados oralmente en 1998, mientras que la acusación señala contradicciones en la documentación presentada.

En el juicio anterior, los magistrados aplicaron el beneficio de la duda, considerando que no se había demostrado el fraude con suficiente certeza.

La defensa sostiene que el caso tiene motivaciones políticas, sugiriendo que se buscaba frenar las aspiraciones de Platini a la presidencia de la FIFA, lo que finalmente benefició a Gianni Infantino, quien asumió el cargo en 2016.