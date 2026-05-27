Julio ‘Profe’ Ibáñez estaría cerca de regresar a México tras proceso legal en Sudáfrica

Después de varias semanas marcadas por la incertidumbre y el proceso legal que enfrenta en Sudáfrica, Julio Ibáñez podría estar cerca de regresar a México junto a su familia y reincorporarse a las transmisiones de TUDN rumbo al Mundial 2026.
Fue David Faitelson quien compartió una actualización positiva sobre el caso del “Profe” Ibáñez, detenido meses atrás en Johannesburgo junto con el camarógrafo Danny García por utilizar un dron en una zona restringida mientras realizaban cobertura periodística.
A través de redes sociales, Faitelson aseguró que el comunicador se encuentra próximo a volver al país y que incluso ya está considerado para trabajar durante la próxima Copa del Mundo.
“Julio Ibáñez estará pronto de regreso en casa con su familia y con nosotros. Está asignado para trabajar en el Mundial. Si hemos guardado sigilo es por petición de los abogados. La empresa ha estado con él y con su familia desde que comenzó esta pesadilla”, publicó el periodista.
La declaración representa una señal alentadora dentro de un caso que generó preocupación en el entorno deportivo y televisivo desde marzo, cuando Ibáñez fue arrestado en Johannesburg junto a su compañero de trabajo.
Inicialmente se especuló con un problema migratorio, aunque posteriormente se confirmó que la detención ocurrió por el uso de un dron en un área protegida mientras el equipo intentaba captar imágenes del entrenamiento de la South Africa national soccer team, rival de México en el Mundial 2026.
Tras pasar un periodo en prisión, ambos comunicadores fueron liberados bajo fianza y posteriormente permanecieron bajo arraigo domiciliario. Aunque esa medida fue retirada semanas después, las autoridades mantuvieron la restricción de no abandonar Sudáfrica mientras continuaba el proceso legal.
Faitelson también destacó que tanto Televisa como TUDN han acompañado de cerca al periodista y a su familia durante todo el proceso, además de explicar que el silencio alrededor del caso respondió a una estrategia legal para no afectar el desarrollo de las audiencias.
La posibilidad de que Julio Ibáñez regrese próximamente a México cambia por completo el panorama de una situación que durante semanas mantuvo en suspenso a compañeros, aficionados y al entorno de los medios deportivos.