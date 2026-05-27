Julio ‘Profe’ Ibáñez estaría cerca de regresar a México tras proceso legal en Sudáfrica

Después de varias semanas marcadas por la incertidumbre y el proceso legal que enfrenta en Sudáfrica, Julio Ibáñez podría estar cerca de regresar a México junto a su familia y reincorporarse a las transmisiones de TUDN rumbo al Mundial 2026.

Fue David Faitelson quien compartió una actualización positiva sobre el caso del “Profe” Ibáñez, detenido meses atrás en Johannesburgo junto con el camarógrafo Danny García por utilizar un dron en una zona restringida mientras realizaban cobertura periodística.

A través de redes sociales, Faitelson aseguró que el comunicador se encuentra próximo a volver al país y que incluso ya está considerado para trabajar durante la próxima Copa del Mundo.

“Julio Ibáñez estará pronto de regreso en casa con su familia y con nosotros. Está asignado para trabajar en el Mundial. Si hemos guardado sigilo es por petición de los abogados. La empresa ha estado con él y con su familia desde que comenzó esta pesadilla”, publicó el periodista.