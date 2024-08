El alemán Jürgen Klopp dejó entrever su retiro como director técnico de futbol en un corto y mediano plazo, lo hizo en declaraciones dentro del Congreso Internacional de Entrenadores que se llevó a cabo en Berlín, Alemania.

“A partir de hoy, se acabó para mí como entrenador. No lo he dejado por capricho, sino que ha sido una decisión general. También he entrenado a los mejores clubes del mundo.

“Quizás, podamos volver a hablar de ello dentro de unos meses. Sigo queriendo trabajar en el futbol y ayudar a la gente con mi experiencia y mis contactos”, dijo Jürgen Klopp sin cerrar por completo la puerta del futbol profesional.

Klopp dejó al Liverpool al final de la tempoarada pasada y estuvo en el radar de la Selección de Estados Unidos, aunque no de manera oficial, un rumor ante el cual más tarde se desmintió la posibilidad de que tomara al conjunto que forma parte de la Concacaf.

“En estos momentos no hay absolutamente nada en término de empleos. No hay club, no hay país.

“Algunas personas no deben haber escuchado esta parte, y sería la mayor pérdida de prestigio en la historia del futbol si dijera: ‘Haré una excepción contigo ahora’”, indicó el estratega alemán respecto a la posibilidad de sustituir a Gareth Southgate en la Selección de Inglaterra.

Sin embargo, pese a sus declaraciones, también dejó entrever que aún no se siente lo suficientemente viejo como para “dedicarme solo al pádel y a los nietos. ¿Seré de nuevo entrenador? De momento lo descarto”, indicó Jürgen Klopp en el Congreso Internacional de Entrenadores en su país.