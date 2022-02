$!Juveniles del Mazatlán FC sucumben ante Tuzos del Pachuca

PACHUCA._ Una mala jornada fue la que se apuntaron los equipos juveniles del Mazatlán FC, que no pudieron sumar unidades en su visita ante Tuzos del Pachuca, durante la séptima jornada del Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Sub 20 y Sub 18.

Un día bastante complicado fue el que le tocó vivir a los conjuntos de Sub 20 y Sub 18 este jueves, donde terminaron perdiendo en sus respectivos duelos ante Pachuca, dejando ir importantes puntos como visitantes.

En un encuentro de alto nivel, Tuzos del Pachuca de la categoría Sub 20 venció con un cerrado marcador de 3-2 a su similar de Mazatlán FC, haciendo valer su localía.