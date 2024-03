La designación de árbitras en la Liga MX corresponden a la estrategia que se ha planteado rumbo al 2026 y 2027, misma que tiene como objetivo darle seguimiento integral a las silbantes y darle oportunidad a más mujeres para “tener más exponentes durante el Mundial de Norteamérica y la Copa Mundial Femenil de la FIFA”.

¿Quién es Karen Hernández?

Karen Hernández Andrade, originaria del estado de Aguascalientes y de 29 años de edad, inició su carrera como árbitro profesional en la Tercera División del balompié mexicano.

Debutó en la Liga MX Femenil en 2017 durante un juego entre Necaxa y Rayadas. Durante su carrera ha pitado partidos de casi todas las categorías del balompié azteca, pues ha impartido justicia en juegos del Ascenso MX, Liga de Expansión, Liga Premier, desde la Sub 13 hasta la Sub 20 y algunos duelos de la Liga MX Femenil Sub 18. Además de que ha estado en duelo cruciales del futbol femenil como clásicos y hasta finales.