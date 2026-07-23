Karim Adeyemi es presentado con Barcelona: ‘Vengo a ganar títulos’

BARCELONA._ Karim Adeyemi fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Barcelona y dejó claro que su objetivo es conquistar títulos con el conjunto catalán, al que calificó como el club más grande del mundo.

El atacante alemán, de 24 años, firmó contrato hasta el 30 de junio de 2031 y se convirtió en el segundo refuerzo azulgrana para la temporada 2026-2027, después de la incorporación del inglés Anthony Gordon.

Durante su presentación, Adeyemi estuvo acompañado por el presidente Joan Laporta, el vicepresidente deportivo Rafael Yuste, el director de futbol Deco y miembros de la comisión deportiva del club.

El ex jugador del Borussia Dortmund aseguró que llega con la ilusión de pelear por todos los campeonatos.

"Vengo al club más grande del mundo y espero demostrar al entrenador, al equipo y a la afición que estoy aquí para ganar títulos. La Champions es muy importante, pero en el Barça todos los partidos son importantes e intentaré ayudar para ganarla y ganar todos los encuentros posibles", afirmó.

Adeyemi reconoció que la presencia del técnico Hansi Flick fue determinante para aceptar la oferta del Barcelona.

"Es el principal motivo por el que estoy aquí. Hablé con él desde el primer momento y me dijo que viniera, pero que debía darlo todo. Flick es un pilar para mí", comentó el delantero, quien ya trabajó con el estratega en la Selección de Alemania.

El futbolista también recordó su admiración por el Barcelona desde niño y señaló a Lionel Messi y Ronaldinho como sus máximos referentes.

"Messi es el mejor de todos, pero también Ronaldinho fue uno de mis ídolos", expresó.

Sobre su nuevo compañero Lamine Yamal, Adeyemi descartó las comparaciones con el astro argentino y aseguró que el joven español debe escribir su propia historia.

"Nadie será como Messi. Lamine tiene que encontrar su propio camino y estoy seguro de que puede ganar el Balón de Oro este año", señaló.

El Barcelona desembolsará 22 millones de euros fijos por el traspaso, además de siete millones en variables por objetivos. Como parte del acuerdo, el Borussia Dortmund conservará el 20 por ciento de una futura plusvalía en caso de una venta.