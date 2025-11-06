$!Kevin Mier, de Cruz Azul, nominado a mejor portero del mundo por la FIFA

Su inclusión lo convierte en el único jugador de la Liga MX dentro del grupo, compartiendo espacio con referentes internacionales como Thibaut Courtois, Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma y Emiliano Martínez .

La FIFA anunció este jueves la lista de candidatos al once ideal masculino de la temporada en los premios The Best 2025 , donde el arquero colombiano Kevin Mier , de Cruz Azul , aparece como uno de los 22 porteros nominados.

Mier llegó a Cruz Azul en 2023 y desde entonces se ha consolidado como titular indiscutible. En 92 partidos oficiales acumula 37 encuentros sin recibir gol y 91 tantos permitidos, cifras que reflejan su regularidad y liderazgo bajo los tres palos. Su rendimiento ha sido clave para que el club se mantenga en la cima del fubol mexicano.

En el ámbito internacional, el guardameta ha disputado tres partidos con la selección de Colombia en el proceso rumbo al Mundial 2026, sumando un juego con la portería en cero. Aunque su participación con el combinado nacional aún es limitada, su nominación por parte de la FIFA confirma el crecimiento de su perfil y el seguimiento que mantiene el organismo sobre los jugadores latinoamericanos.

El listado de porteros reúne a figuras de clubes como Real Madrid, Liverpool, Bayern Munich, PSG y Manchester City, lo que da dimensión al reconocimiento de Mier y al impacto que ha tenido en la Liga MX. Para el futbol mexicano, su presencia en la lista representa una oportunidad de mostrar el nivel competitivo de la liga frente a los principales torneos del mundo.

Los premios The Best se entregan anualmente desde 2016 y reconocen a los mejores futbolistas, entrenadores y porteros del año. La elección del once ideal combina votos de capitanes, entrenadores, periodistas y aficionados, y los ganadores se darán a conocer a inicios de 2026.