Rafael García mandó a la cancha al ariete colombiano para el comienzo del segundo tiempo, sin imaginar que ese ajuste le rendiría frutos a los pocos minutos.

Al minuto 63, Klinsman Calderón empató de penalti, mientras que al 67 marcó de tiro libre para la victoria sinaloense.

“Muy feliz, siempre lo he dicho, es gracias al equipo; el ‘profe’ me dijo que había que entrar bien, lastimosamente entré y a los pocos minutos nos marcan, pero no se nos han dado los buenos resultados y el equipo siempre ha guerreado, siempre lucha, siempre tiene actitud de ganar y jugar bien”, explicó el joven de 24 años.

Klinsman Calderón se mostró feliz y agradecido por conseguir el doblete del triunfo, pero también señaló que la falta de gol le ha afectado un poco.

“Gracias a Dios entré bien y pude marcar los dos goles que nos dan la victoria. Me siento muy feliz, primeramente agradecido con Dios, por ahí el desespero, la impaciencia de no marcar, te bloquea un poco, he trabajado, el equipo ha trabajado muy bien y gracias a ellos se pudo marcar dos (goles), y a agarrar confianza y seguir luchando”, finalizó.

El delantero sudamericano llegó a tres tantos con Dorados de Sinaloa, y este jueves 6 de abril buscará marcar en la visita del Gran Pez al Tapatío.