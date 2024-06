LONDRES._ Toni Kroos concluyó su trayectoria en el Real Madrid logrando la Decimoquinta y su victoria 300 con el equipo blanco.

Después de levantar una nueva Champions, dijo: “Mi idea era irme así. He disfrutado mucho la última semana, con un ambiente espectacular pero también he estado concentrado en la final. Queríamos ganar este partido y lo preparamos durante la semana. La primera mitad no ha salido bien, pero ha dado igual porque este equipo siempre sigue y hay que meter goles para ganarnos. Estoy muy feliz de irme así y no hay mejor manera.