“Hola a todos. Quería hablar con ustedes. Siempre dije que hablaría con ustedes cuando llegara el momento y ahora quería anunciarles que este es mi último año con el París Saint-Germain. No renovaré contrato y la aventura llegará a su fin en unas semanas”, comienza relatando Mbappé.

El delantero francés Kylian Mbappé confirmó que no seguirá en el París Saint-Germain para la próxima temporada, lo que allana su llegada al Real Madrid .

Mbappé acaba contrato este 2024 y ha decidido no ejecutar la cláusula unilateral que le permitía renovar un año más, tal y como se ha venido informando durante todo este tiempo.

Tras la eliminación del París ante el Borussia Dortmund en las semifinales de la Champions League, Mbappé no ha querido esperar más y ahora su fichaje con el Real Madrid parece más que sellado.

El 12 de junio de 2023, el delantero envió una carta a las oficinas del PSG para notificar su intención de no ejecutar la cláusula unilateral de renovación hasta 2025, o lo que es lo mismo, les informaba de que saldría libre en 2024. Aquella misiva provocó el enfado de los dirigentes qataríes, que le amenazaron con dejarle en la grada si no aceptaba salir o si no renovaba, pero el jugador se mantuvo firme pese a las presiones.

Mbappé había renovado por dos temporadas en mayo de 2022 y no por tres como sí anunció el París-Saint Germain una vez que se suscribió el acuerdo.