PARÍS._ Kylian Mbappé “rompió el silencio” después de haber renovado con el PSG hasta el 2025 y explicó las razones por las cuales decidió permanecer en la Ligue 1, en lugar de ir al Real Madrid, el cual había sido su sueño “desde siempre”.

El campeón del mundo en Rusia 2018 declaró que durante el último mes él había estado enfocado enteramente en lo deportivo, aunque sabía que eventualmente llegaría el momento en el que tuviera que decidir. A la par, aclaró que no tiene problemas con la presión ya que la ha experimentado “desde que tenía 14 años”.

“Tengo mucho respeto por el Madrid y les agradezco todo su esfuerzo. Han hecho todo lo posible para hacerme feliz y les estoy agradecido. He aprendido a mirar lo que hay enfrente de mí, hoy firmo un nuevo contrato y espero que sea mi mejor elección. Es una nueva era y no sé qué pasará en el futuro. No sé que pasará en tres años”, declaró Mbappé en conferencia de prensa.

Mbappé aclaró que su historia con el PSG no está terminada y todavía “hay muchos capítulos que escribir”. Expresó que tomó su decisión desde la semana pasada y no se la comunicó a sus compañeros, bajo solicitud del club para que fuera sorpresa para ellos.

El francés también aclaró que no tendrá otras funciones más que las de ser un futbolista profesional del PSG, por lo que no tendrá “rol de directivo”. Aclaró que el proyecto deportivo lo impulsó a firmar con los parisinos, aunque admitió sí haber hablado del contrato y los derechos de imagen.

“Quiero darle las gracias, he llevado su camiseta desde los 14 años. Espero que entiendan mi decisión, comprendo su decepción, pero soy francés y quiero seguir aquí y ganar títulos aquí”, fue el mensaje que Mbappé le dedicó a la afición del Real Madrid.