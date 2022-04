Sotheby’s estima que recaudará más de 4 millones de libras (5.2 millones de dólares) en una subasta online que comienza el 20 de abril.

Brahm Wachter, el jefe de indumentaria y objetos coleccionables modernos de Sotheby’s, dijo que la casaca está en una “lista breve de los objetos memorables del deporte más importantes del mundo”.

El “Monet contaminado” de Banksy es subastado por más de 8 millones de euros

“Jamás volveré manejar algo tan valioso”, dijo Wachter. “Es un momento icónico en la historia del deporte”.

El primero fue oficialmente un cabezazo, pero el balón rebotó en el puño de Maradona sin que lo advirtiera el árbitro, el tunecino Ali Bennaceur. Maradona dijo luego que lo anotó “un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios”.

En su segundo gol, Maradona venció a Shilton después de eludir a toda la defensa inglesa. En 2002 éste fue catalogado como “El mejor gol del siglo” en una encuesta de la FIFA

Wachter dijo que los dos goles “se equilibran de manera brillante” y revelan dos aspectos de la personalidad de Maradona.

El primero “fue realmente astuto y tuvo un elemento de suerte”, dijo. “Pero luego anotó un segundo gol que fue uno de los más increíbles, casi angelicales, de todos los tiempos”.

Maradona, que muchos consideran el mejor futbolista de todos los tiempos, tuvo problemas de abuso de cocaína y otros excesos y murió en noviembre de 2020 a los 60 años.

Después del partido, Maradona intercambió casacas con el mediocampista inglés Steve Hodge, quien lo conservó hasta ahora. Desde hace 20 años la tiene en préstamo el Museo Nacional de Fútbol en Manchester.

La casaca azul con franjas celestes fue usada por única vez porque las camisetas que planeaba usar Argentina resultaron demasiado gruesas para el calor en Ciudad de México. Se le estamparon la insignia de la Asociación del Fútbol Argentino y los números brillosos — Maradona era el 10 — poco antes del partido.

Hodge dijo que había sido el “dueño orgulloso” de una camiseta que “tiene un significado cultural profundo en el mundo del futbol, el pueblo de la Argentina y el pueblo de Inglaterra”. Según Wachter, Hodge consideró que era “el momento justo” para venderla,

La casaca estará en exhibición en los salones de Sotheby’s durante la subasta, del 20 de abril al 4 de mayo.

No es la camiseta, dice hija de Maradona

Dalma Maradona, la hija mayor del fallecido astro del futbol Diego Maradona, aseguró que la camiseta que subastará la casa de pujas Sotheby’s no es con la que su padre anotó los dos goles a Inglaterra en el Mundial de México 1986, sino la que usó durante el primer tiempo.

“No tenés manera de comprobar que tenés la del segundo tiempo, estás mintiendo. Él no tiene la camiseta de los dos goles”, dijo Dalma Maradona en su programa de Radio Metro sobre el británico Steve Hodge, que asegura tener la camiseta que lucía cuando anotó los llamados “Gol del siglo XX” y el de “la Mano de Dios”.

“Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Conociendo a mi papá sabés que esa camiseta no se la dio a nadie. No la tiene este hombre. No la tiene él. Lo sé fehacientemente”, sostuvo Dalma Maradona.

La hija del ex campeón del mundo dijo saber quién tiene la camiseta que usó su padre durante el segundo tiempo, pero evitó dar el nombre del propietario.

Hodge asegura hace años ser el dueño de la histórica camiseta, que se exhibió en un museo y será subastada del 20 de abril al 4 de mayo por Internet.

“No es esa. No quiero decir quién la tiene porque es una locura. No la tiene este hombre. No lo confirmé yo, lo dijo él [Diego Maradona]. Me dijo: ‘¿Cómo le voy a dar la camiseta de mi vida’”, aseguró Dalma Maradona, que incluso dijo haber visto la camiseta que utilizó su padre en el segundo tiempo.

“Es la verdad. Es una camiseta importante la que tiene, la del primer tiempo, pero sin goles, una pena”, concluyó.