El ex capitán de la Selección Mexicana y cinco veces mundialista se llevó la noche con las palabras que le dedicó a quien fuera su compañero en el Barcelona, equipo con el que en la temporada 2005-2006 conquistaron su primera Champions League .

“Años más adelante llegamos a un Barcelona necesitado y lo puedo decir sin temor a equivocarme, no había nadie más que podía cambiar la historia de ese gran club”, apuntó Márquez.

Márquez se dio tiempo para recordar el momento en el que se cruzó por primera ocasión con Dinho , rememorando la Copa Confederaciones de 1999 , donde la Selección Mexicana se impuso a la Selección de Brasil, donde el ex astro blaugrana ya brillaba con apenas 17 años.

“Recuerdo aquella Copa Confederaciones del 99. Antes de empezar ya se hablaba de una estrella con aquel Brasil que venía de ganar una Copa América y venía un chico de 17 años. En aquella final en Confederaciones el técnico Manolo Lapuente me dio la tarea de tratar de marcarte, y vaya tarea. Pero no me quedó más remedio que darte uno que otro recuerdito, te sufrí como rival”.