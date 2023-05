Como ya es costumbre, la Copa Mazatlán contará con sedes como Unidad Deportiva Benito Juárez, Estrella del Mar, Colegio SAM, Valle del Ejido, Unidad Toledo Corro, Flores Magón, Real Pacífico, San Joaquín, Kilómetro Cero, y Centro de Formación de Mazatlán FC, ubicado a un costado del estadio Kraken, con horarios de 8:00 a 20:00 horas.

Las categorías que tendrán actividad son Sub 6, Sub 7, Sub 8, Sub 9, Sub 10, Sub 11, Sub 12, Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 15 Femenil, Sub 16, Sub 17, Sub 17 Femenil, Sub 18, Sub 19 Femenil, así como la Libre Varonil y Libre Femenil.

Al igual que el torneo de Fut 7, la ceremonia de inauguración se llevará a cabo este miércoles 10 de Mayo en el campo del estadio Kraken, en punto de las 20:00 horas, donde los jugadores de los diferentes estados participantes podrán pisar el césped del Mazatlán FC, y vivir una experiencia inigualable como todos unos profesionales.