Por su parte, el Cremonese cayó al sótano de la tabla con 12 unidades.

El ímpetu del Cremonese se derrumbó cuando Mandragora anotó el primer tanto del encuentro al 27’. La defensa no estuvo fina y le permitió al contención aprovechar un rebote en el área que terminó al fondo de las redes.

Tras sufrir ese gol en contra, el Cremonese no volvió a ser el mismo y se tiró atrás para no recibir más goles e intentar hacer daño por medio del contragolpe, aunque no le funcionó.

En lugar de que cayera el empate, la Fiorentina aumentó su ventaja por medio del brasileño Cabral, que aprovechó su oportunidad y al 50 puso el 2-0 definitivo.