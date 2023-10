“Él fue mi primer entrenador y me enseñó los valores que tengo y que intento inculcar a mis hijos. Siempre traté de ser como él, eso me motivó a qué mi primer héroe y mi primer ídolo fuera mi padre. Si volviera a nacer haría lo mismo y no cambiaría nada porque gracias a eso me he ganado la admiración de todos ustedes”, dijo Márquez.

Ricardo La Volpe, el tipo duro que dirige y comenta en tele, no aguantó las lágrimas al momento de mencionar a su familia en su discurso. Además dijo que México ha sido parte importante en su vida, no solo como futbolista y entrenador, sino también del lado de ser padre, esposo y abuelo.

“Qué difícil es hablar de la vida tan larga. Inicié muy chico, espero darle a mis nietos el mismo camino que me dieron mis padres, primero el estudio. Yo había estudiado en el centro de capacitación y ahí empezó mi carrera. No me arrepiento de nada gracias a Dios que me dio la guía y el camino, y después viene la familia que necesitas, que te apoya y ahí están, te acompañan”.