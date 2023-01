$!La Liga MX se vuelve para unos cuantos: se muda a las plataformas de streaming

En el primer caso, para ver el torneo de clubes más importante del mundo, solo debes contratar HBO Max en cualquiera de sus dos planes, Móvil o Estándar — que van de los 99 a los 149 pesos mensuales — para poder disfrutar de todos los partidos de la Champions. Con Paramount+, los usuarios deben pagar 79 pesos al mes para disfrutar del campeonato de futbol inglés.

Las críticas de los aficionados en contra de la Liga MX han seguido en aumento luego de que la NFL, el campeonato de futbol americano más importante del mundo y que cuenta con algunas de las franquicias más del planeta, diera a conocer que todos sus partidos de la primera ronda de los playoffs serían transmitidos por televisión abierta.

En la Jornada 2 de la Liga MX, solo cuatro partidos serán transmitidos por televisión abierta: Puebla vs. Querétaro por TV Azteca; Cruz Azul vs. Monterrey y Toluca vs. América por Canal 2 y TUDN y Santos vs. Pumas que irá por Canal 2, TV Azteca y TUDN.