“Es la primera vez que se celebra un mundial de futbol en el Medio Oriente, en un país de cultura árabe y de tradición islámica, entonces desde luego hay un tema de lejanía, hay una barrera lingüística también, no todo el mundo en Qatar habla inglés, el idioma es árabe. Esta ha sido una inquietud permanente ¿se va a vender alcohol en Qatar sí o no? “, dijo el funcionario.

A pesar de que la Selección Mexicana no atraviesa por su mejor momento, la afición ha respondido de manera positiva pues ha adquirido 91 mil 173 boletos confirmados, esto contabilizando todas las fases de venta. Los aficionados nacionales se encuentran solo detrás de Qatar, el país anfitrión, con 947 mil 487 boletos, Estados Unidos con 146 mil 616, Arabia Saudita con 123 mil 228 y Reino Unido con 91 mil 632 tickets adquiridos.

EVITAR INCIDENTES

Además de ser conocidos en todo el mundo por llenar de alegría y poner el ambiente dentro y fuera de los estadios, los aficionados mexicanos han protagonizado algunos escándalos producto del exceso de fiesta y de las copas. Para evitar que estos incidentes se repitan en Qatar, la SRE ha lanzado una campaña que tiene como finalidad informar de manera las cosas que podrán hacer y no, los aficionados que asistan a la Copa del Mundo.

En al menos cinco de los últimos seis mundiales, los hinchas mexicanos se han visto involucrados en incidentes de todo tipo, algunos de ellos aún se recuerdan hasta la fecha.

“El principal plan de acción es el tener una afición bien informada de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, nosotros lo vemos en México como un caso único, pero pues sucede con muchas aficiones afortunadamente no nos conocen como una afición como en otros países que caiga en hechos de violencia, no ha sucedido, es una afición querida por su colorido, porque cantamos mucho, porque apoyamos verdaderamente la causa y la camiseta”, dijo Alfonso Zegbe.