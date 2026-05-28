$!La mentalidad y el compromiso llevan a alcanzar los sueños: Chucho Ramírez en Mazatlán

MAZATLÁN._ El ex director técnico campeón del mundo con la Selección Mexicana de Futbol Sub 17 en 2005, José de Jesús Ramírez Ruvalcaba, impartió la conferencia “Liderar para Ganar”, en el Centro de Usos Múltiples de Mazatlán. La ponencia de Jesús Ramírez, popularmente conocido en el ambiente del futbol como “Chucho” Ramírez, contó con el respaldo de la iniciativa privada y Gobierno del Estado.

Este ciclo de conferencias es una iniciativa que promueve el desarrollo de Pymes, emprendedores y startups, en un entorno de innovación y creatividad muy a la mexicana. Durante las casi dos horas de la ponencia de ex futbolista profesional de Pumas de la UNAM se habló de todo el proceso que se vivió previo, durante y la culminación con el campeonato de la Copa del Mundial Sub 17, en Perú 2005. Ramírez prácticamente todo lo conseguido radicó en el trabajo mental, sin dejar de lado los valores, trabajo, constancia, esfuerzo, humildad, compañerismo, resiliencia.

El nacido en la Ciudad de México hace 69 años llevó la conferencia de una manera muy entretenida con apoyo de videos de todas las vivencias que se vivieron previo a ese título mundial, en el que él siempre y su equipo de trabajo, y por supuesto sus jugadores, se mentalizaron en que iban a ser campeones. De igual manera durante su charla comparó todo ese proceso en el futbol con la vida misma, en la que los 365 días del año se tiene que trabajar por una mentalidad y siempre fijarse metas en la vida para alcanzarlas. “Hay que tener confianza en lo que hacemos, en las personas que están a nuestro alrededor, confiar en ellos, pero sobre todos ser buenos líderes que inspiren y que todos trabajen con un mismo fin”, dijo Ramírez Ruvalcaba.