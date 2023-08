“Nos tocó competir contra equipos mexicanos, que tienen un nivel muy bueno, la Liga mexicana es una Liga muy competitiva, donde tiene grandes jugadores a nivel mundial, no solo a nivel de México”.

“Los equipos de Estados Unidos demostraron que tienen grandísimo nivel y hoy en día le pueden competir de igual a igual a los equipos mexicanos, se dieron las cosas así para seguir creciendo, no quedarnos con lo que hicimos, apuntar a más alto todavía.

“Mi decisión pasó por muchísimas cosas, lo pensamos con mi mujer, mis hijos también fueron parte de la decisión, la familia en general. Simplemente vine a jugar y a disfrutar del futbol que es lo que me gustó toda la vida. Elegí ese lugar por eso, por sobre todas las cosas y estoy muy feliz de la decisión que tomamos”.

Sobre su adaptación a la ciudad, indicó: “Ya sabía de lo que se trataba esta ciudad y ya me gusta estar viviendo el día a día acá. Estoy feliz, disfrutando de esta nueva etapa y de la experiencia de vivir en este país, que es algo que siempre me pasó por la cabeza”, y luego remarcó: “En París se me hizo difícil adaptarme, todo lo contrario a lo que está pasando acá”.