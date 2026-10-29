La previa de la Jornada 15 de la Liga MX: Horarios, canales de transmisión y claves rumbo a la Liguilla

El margen de error se ha agotado por completo en el futbol mexicano. La Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 arranca este viernes 30 de octubre con nueve compromisos cruciales que definirán el destino de las escuadras que aspiran a asegurar un boleto directo a la Liguilla.

La actividad dará inicio el viernes 30 de octubre con una vibrante triple cartelera. A las 19:00 horas (18:00 tiempo de Sinaloa), el Atlético de San Luis recibirá al Atlas en el Estadio Libertad Financiera (transmisión por ESPN, Disney+ y ViX), buscando mantener su dominio reciente, ya que los potosinos suman tres victorias al hilo en casa ante los Zorros, cuya última victoria ahí data del Apertura 2021.

A la misma hora, FC Juárez se mide a Querétaro en el Olímpico Benito Juárez (Canal 7, FOX One y FOX +), en un choque donde los Gallos Blancos hilan tres triunfos de visita ante Bravos. La jornada dominical de viernes cerrará a las 21:00 horas (20:00 de Sinaloa) en el Estadio Cuauhtémoc con el duelo entre Puebla y Pumas UNAM (Canal 7, ESPN y Disney+), donde los universitarios ostentan una racha de seis partidos invictos frente a la Franja.

Para el sábado 31 de octubre, las acciones arrancan a las 17:00 horas (16:00 de Sinaloa) con el choque entre Pachuca y Tigres UANL en el Estadio Cuauhtémoc (FOX One y FOX +), un duelo marcado por los contrastes de localía: los Tuzos no han ganado en casa en todo el torneo, mientras que los felinos no han logrado sumar de a tres como visitantes. Más tarde, a las 19:05 horas (18:05 de Sinaloa), Monterrey le hará los honores a Xolos de Tijuana en el Estadio BBVA (FOX One y FOX +), enfrentando a un conjunto fronterizo que hila cinco juegos sin caer ante Rayados.

A las 19:07 horas (18:07 de Sinaloa) del sábado, Chivas se reencuentra con el Atlante en el Estadio Akron (Prime Video), choque con sabor a revancha tras aquel duelo en la Copa MX de 2017 donde los Potros eliminaron al Rebaño. La jornada sabatina culminará a las 21:10 horas (20:10 de Sinaloa) con el platillo fuerte entre el líder América y Toluca en el Estadio Banorte (Canal 5, TUDN y ViX), firmando el partido número 172 en la historia de la competencia, con historial favorable para las Águilas con 66 triunfos.

El telón de la fecha 15 bajará el domingo 1 de noviembre a las 17:00 horas (16:00 de Sinaloa) con dos frentes en paralelo. Santos Laguna recibirá al Necaxa en el TSM Corona (ViX), inmueble en el que no empatan desde febrero de 2017; mientras que Cruz Azul se medirá a León en el Estadio Banorte (Canal 5, TUDN y ViX), con la Máquina en busca de su novena victoria ante una Fiera que solo ostenta una derrota en sus últimos siete cotejos.