La Real Sociedad deja en agonía al Elche y Getafe y Celta firman tablas

La cuarta jornada de LaLiga se ha cerrado este lunes con una intensa sesión de emociones fuertes, marcada por el agónico y loco triunfo de la Real Sociedad en el Martínez Valero ante el Elche (2-3) tras pasar del 0-3 anulado por el VAR a jugar con diez los donostiarras y verse empatados a dos, y por las tablas firmadas entre el Getafe y el Celta de Vigo (1-1) en el Coliseum en un choque de alto voltaje decidido en la segunda mitad y condicionado por la expulsión del azulón Zaid Romero.

Después de una primera amarilla para Aramburu por una acción con Valera, Ochieng volvió a aparecer en el minuto 10. El canterano realizó una gran conducción y obligó a la defensa local a despejar a córner. En dicho córner, el keniata recibió en una posición favorable y puso el 0 - 1 con un buen disparo desde el lateral del área.

El Elche parecía haber encontrado el camino para discutir el partido, pero cuando mejor estaba, llegó el segundo golpe de la Real. En el minuto 32, un error de Bigas permitió a Ochieng recuperar el balón y asistir a Yangel Herrera, quien puso el 0 a 2.

Pero en el minuto 67 llegó el primer palo para los visitantes. Lemar recibió lejos del área y sacó un espectacular disparo que se coló en la portería de Marrero para poner el 1-2. Poco después, Anselmi veía la tarjeta roja por sus protestas y los locales se quedaban sin entrenador.

Pero la recompensa para el Elche volvía a llegar en el 74. Fer Niño apareció para culminar la reacción ilicitana. El exdelantero del Burgos encontró el camino del gol y puso el 2-2 en el marcador.

El Elche siguió buscando el gol de la victoria de la mano de Fer Niño y Osorio. Pero finalmente fue la Real quien le dio la vuelta al encuentro. Sucic recibió el esférico en la frontal y tras sortear al defensor sacó un buen disparo que encajó en la escuadra. Así puso el 2 a 3 final en el marcador, culminando la victoria de la Real Sociedad.