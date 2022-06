“El recurso vital que es el agua ya está sobreexplotado [...] Cómo es que ellos quieren hacer perforaciones de pozos para el estadio, eso no me cuadra. Ahí vemos que hay una ola de corrupción en las instituciones”, aseguró en entrevista para SinEmbargo Rubén Ramírez, autoridad tradicional de Santa Úrsula Coapa .

Una vez concluidos los 24 meses de obra, se espera que el estadio, hotel y centro comercial estén listo para su ocupación.

“Vemos que sus medidas de mitigación son parte de los activos del centro comercial o del desarrollo, se está haciendo sostenible el proyecto financiero para que pueda ser rentable, pero no están pensado en la comunidad para dar esta idea de un beneficio, nos hablan por ejemplo de que van a poner árboles o van a reforestar, pero no hay un lugar en la Ciudad de México y no hay un lugar en la Alcaldía Coyoacán que pueda sembrar esa cantidad de árboles. La verdad es que las desarrolladoras coloquialmente se hacen patos, ellos lo ponen, pero nunca lo llevan a cabo porque las autoridades no tienen la infraestructura para hacer factibles esos tipos de medidas de mitigación”, dijo en entrevista Natalia Lara, Especialista en Política Pública y Derecho Humano al Agua.

Pese a los señalamientos y afirmaciones de los vecinos que aseguran que el proyecto afectará la distribución de agua potable en la zona, el Conjunto Estadio Azteca asegura que se tiene planeada la perforación de un pozo que producirá 2 millones 592 mil litros de agua por día, de la cual alrededor del 78 por ciento del agua será para la comunidad.

“Es importante mencionar que el pozo será propiedad de la ciudad y será administrado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), de manera que este deberá asegurarse y garantizar que el agua se distribuya conforme se propone”, menciona el Conjunto Estadio Azteca en su portal web.

La consultora Plurmar indicó que una vez que inicie sus operaciones, el conjunto no utilizará agua de la red del SACMEX, pues se construirá un proyecto de agua pluvial que será tratada y potabilizada para su uso.