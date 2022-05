Una versión muy seria de la Roma supo aprovechar un pase largo de Mancini que Gernot Trauner no logró despejar. La pelota llegó a Zaniolo, que meció el esférico con ternura y definió con otro golpeo de seda para superar por alto a Bijlow.

En el segundo acto, el Feyenoord dio un paso adelante y Rui Patrício se agigantó para evitar el 1-1. Tras un balón a la madera (47’), el meta luso apareció ante el disparo de Guus Til. Y tres después, el interesante lateral izquierdo Tyrell Malacia conectó un misil desde fuera del área, Rui Patrício tocó y el marco del meta de la Roma volvió a aparecer.

No llegó el 1-1 y Mourinho pobló la zona ancha dando entrada a Jordan Veretout por Zaniolo y oxigenó el costado izquierdo con Leonardo Spinazzola. Bryan Linssen le metió picante al ataque del Feyenoord, pero no fue un ingrediente suficiente para cocinar un plato que llevara el gol como sabor final pese que casi conectó la igualada en el añadido. El electrónico no se movió y la Roma celebró un título UEFA que tanto ansiaba.