La Roma somete a De Gea y ‘roza’ el boleto para la Liga de Campeones de la UEFA

La Roma arrolló este lunes al Fiorentina (4-0) con cuatro goleadores distintos, entre ellos Mario Hermoso, y se situó a un punto de los puestos de Liga de Campeones, mientras la ‘Fiore’ dejó pasar una oportunidad clave para certificar la permanencia y encajó una dura derrota con David de Gea en la portería.

La ‘Loba’ fue superior en todo momento a un Fiorentina sobrepasado, al que pasó por encima con una actuación contundente que reforzó su ambición de no renunciar a la pelea por los puestos de ‘Champions’, tras adelantar al Como 1907 de Cesc Fàbregas y colocarse en la quinta posición a solo un punto del Juventus.

El conjunto toscano, en cambio, dejó escapar la oportunidad de certificar la permanencia en una temporada complicada para el equipo dirigido por Paolo Vanoli, que solo necesitaba un punto para la salvación y que tendrá que esperar a la próxima jornada en casa.

El partido se saldó con cuatro tantos para los de Gian Piero Gasperini en una tarde de disfrute en el Estadio Olímpico de la capital italiana, con cuatro goleadores distintos: Gianluca Mancini (minuto 13), Wesley Franca (17), Mario Hermoso (34) y Niccolò Pisilli (58).

El español Mario Hermoso, que llegó al Roma en septiembre de 2024, fue despedido con una ovación en el Olímpico en el minuto 82 tras una destacada actuación, en la que no solo marcó un gol, sino que también dio una asistencia.

En el minuto 72, el argentino Paulo Dybala, ídolo romanista, entró al campo y regresó así al Olímpico, tras haber reaparecido en la jornada anterior contra el Bolonia después de tres meses de baja por una lesión en la rodilla izquierda.

El Fiorentina, con el español De Gea en la portería, se vio arrollado y atraviesa una temporada muy complicada marcada por una profunda crisis.

Llegó a ser colista, sin victorias en las primeras quince jornadas, con solo seis puntos y la peor defensa del campeonato, lo que provocó la destitución de Stefano Pioli y la llegada de Vanoli.

Por su parte, el Roma dio un golpe sobre la mesa a falta de tres jornadas y no se rinde en la lucha por la plaza de Liga de Campeones que se disputa con el Nápoles, Milan, Juventus y Como.