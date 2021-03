CARDIFF, Gales._ El inicio del 2021 para la Selección Mexicana dejó mucho que desear, el equipo de Gerardo Matino se presentó en Cardiff sin ideas, sin concentración en defensa y sin ataque porque Hirving Lozano se vio perdido en una posición en la que no es la suya tratando de llenar el hueco de Raúl Jiménez; un error de concentración en la defensa terminó por costarle la derrota 1-0 ante un equipo de Gales que mostró poco o nada.

La vida del Tri sin el lobo mexicano pinta para ser complicada, el Tata tiene dos meses para encontrar un sustituto pronto o poner veladoras a todos los santos posibles para que Jiménez se recupere y pueda estar en el ajetreado verano.

México no dio una buena exhibición a pesar de que fue superior al rival la mayor parte del juego, pero el hecho de que el estilo de juego está diseñado para un delantero centro de área terminó por matar cualquier aspiración, porque el Chucky Lozano no está para esa posición.

Un cúmulo de errores mataron al Tri en Cardiff, primero una pifia arbitral que no vio un fuera de lugar en la jugada del gol de Gales, después Guillermo Ochoa se equivocó en rechazar mal la pelota y luego Carlos Salcedo en la marca para que así llegara el tanto de Kieffer Moore al 11’; todo eso ocasionó que la era del tata Martino tenga su segunda derrota en dos años.

Gales no mostró nada, después de esa jugada no inquietaron en lo más mínimo el arco de Memo Ochoa, incluso el Tri tuvo más tiempo el balón en su poder, pero después de tres cuartos de cancha se quedaban sin ideas porque el sistema siempre fue llegar a esa zona y encontrara Raúl, pero hoy y quien sabe hasta cuando la Selección no lo tendrá.

Las únicas dos jugadas de peligro real fueron de Lozano, pero ambas fueron llegando al área comenzando la jugada desde un costado, donde él es peligroso, donde sabe jugar y donde ha brillado tanto en el Napoli como en Pachuca y PSV Eindhoven.

Esta es la segunda derrota del Tri en los dos años del Tata, la primera fue contra Argentina en 2019, pero ahora el estratega argentino tendrá dos días para tratar de recuperar a Alan Pulido y Henry Martín para no carecer de lo mismo el próximo martes contra Costa Rica en Austria.