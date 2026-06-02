$!La Selección Mexicana de futbol se toma la foto oficial para el Mundial en Museo de Antropología

A solo unos días de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, la Selección Nacional de México detuvo el tiempo para conectar con sus orígenes. Los 26 futbolistas elegidos por Javier Aguirre, acompañados por el cuerpo técnico y la plana mayor de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), inmortalizaron la fotografía oficial del torneo en el emblemático Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. El escenario principal para la postal fue la imponente Piedra del Sol. Este monolito no solo representa el esplendor del patrimonio cultural mexicano, sino que guarda un vínculo directo con la piel que portará el equipo: el patrón estético del Calendario Azteca está sutilmente integrado en el diseño de la playera verde con la que el Tricolor debutará en la justa mundialista.

El espacio frente a este símbolo sagrado propició un momento de profunda introspección sobre la historia, el tiempo y el orgullo de representar a la nación en un Mundial en casa. La delegación de la FMF estuvo encabezada por el Comisionado, Mikel Arriola; el Presidente Ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega; y el Director Deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles, Duilio Davino. Junto a los directivos, los seleccionados realizaron un recorrido privado por la Sala Mexica que sirvió como un recordatorio de que la pasión por el balón en este territorio tiene siglos de antigüedad. Los jugadores mostraron especial interés al conocer las piezas arqueológicas vinculadas al juego de pelota (Ulama), la máxima expresión deportiva de las culturas originarias de Mesoamérica.