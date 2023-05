La Selección Mexicana jugará un partido amistoso en el Estadio Kraken de Mazatlán en junio próximo, contra Trinidad y Tobago, antes de viajar a Estados Unidos para competir en la Nations League y en la Copa Oro.

El dueño del club cañonero, Ricardo Salinas Pliego, fue el encargado de confirmar que Mazatlán albergará por primera vez en su historia un juego de Selección Mayor.

“Ahhh por cierto, les tengo noticias a los MAZATLECOS; se que han sido una afición grandiosa con el @MazatlanFC, ME TOCÓ VIVIRLO EN PERSONA... y que no hemos dado los resultados esperados, entonces a manera de disculpa con ustedes les tengo una sorpresa (que me imagino que ya anda en las redes sociales)”, informó Salinas Pliego en su cuenta de Twitter.