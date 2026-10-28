La Selección Mexicana Sub 15 rompe pronósticos, vence 3-2 a Rusia y clasifica a los octavos de final en Mundial

La Selección Mexicana Sub 15 firmó una actuación memorable dentro del Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA que se celebra en Azerbaiyán, al vencer 3-2 a Rusia y sellar su boleto a los octavos de final del certamen. El triunfo mexicano cobra mayor relevancia dado que la escuadra rusa llegaba como una de las máximas candidatas al título tras haber registrado 44 goles a favor y solo uno en contra durante la fase inicial.

El equipo azteca, al mando del director técnico Marvin Cabrera, salió al campo con determinación y tomó una ventaja madrugadora de 2-0 gracias a las anotaciones de Xavier Soria y Aaron Muñoz. Pese al embate del cuadro ruso que logró empatar transitoriamente 2-2, el juvenil Marcelo Villarreal apareció para convertir el gol del triunfo 3-2 que sentenció la clasificación tricolor. En la siguiente ronda, México se verá las caras ante la selección de Ghana con la mirada puesta en los cuartos de final.

El torneo estrena un formato dinámico concebido por la FIFA para albergar a 189 representativos nacionales: se juega en modalidad de ocho futbolistas por bando (7 de campo y arquero) en dos periodos de 20 minutos cada uno, permitiendo que los equipos disputen múltiples cotejos por jornada mientras los eliminados continúan compitiendo en llaves secundarias hasta la clausura del torneo.