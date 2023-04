“Fue una decisión fácil para mí porque este es mi club”, dijo Lampard a su regreso.

“También soy una persona muy práctica, he estado en un camino diferente desde que dejé el Chelsea, pero volver como me han pedido y volver aquí con la creencia de que puedo ayudar hasta el final de la temporada es realmente grandioso. Estoy encantado de tener la oportunidad y estoy agradecido. Tengo confianza en mí mismo y conozco bien al equipo, he trabajado con muchos de ellos antes, el campo de entrenamiento, el estadio y la afición”.