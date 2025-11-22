Futbol
Sudamericana

Lanús conquista su segunda Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Mineiro en penales

El Granate se impuso 5-4 desde los once pasos en Asunción, con Nahuel Losada como héroe
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/11/2025 16:51
22/11/2025 16:51

ASUNCIÓN._ El Lanús argentino se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 al imponerse 5-4 en penales al Atlético Mineiro, después de un empate 0-0 en el tiempo reglamentario y la prórroga en el estadio Defensores del Chaco.

El partido fue cerrado, con pocas ocasiones de gol y mucho juego cortado. La más clara llegó en el primer tiempo con un tiro libre de Bernard que pegó en el palo.

En la segunda mitad, Mineiro intentó imponer condiciones, pero la defensa granate, con Canale e Izquierdoz como pilares, neutralizó los intentos de Hulk y obligó al rival a rematar desde fuera del área.

La prórroga ofreció un ritmo más frenético, con llegadas en ambas áreas y un ida y vuelta que no alcanzó para romper el cero. Todo se definió desde los once pasos, donde el arquero Nahuel Losada se convirtió en figura al detener tres disparos y darle el título a su equipo.

Con este triunfo, Lanús suma su segundo campeonato continental tras el logrado en 2013 y deja atrás las derrotas sufridas en tres finales internacionales: la Recopa 2014, la Libertadores 2017 y la Sudamericana 2020. Además, el técnico Mauricio Pellegrino celebró el primer trofeo de su carrera como entrenador, consolidando la regularidad y solidez defensiva que caracterizó al equipo durante todo el torneo.

El Granate vuelve a escribir su nombre en la historia del fútbol sudamericano, confirmando su capacidad de resiliencia y su lugar entre los clubes argentinos con más presencia internacional en la última década.

