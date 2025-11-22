$!Lanús conquista su segunda Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Mineiro en penales

ASUNCIÓN._ El Lanús argentino se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 al imponerse 5-4 en penales al Atlético Mineiro, después de un empate 0-0 en el tiempo reglamentario y la prórroga en el estadio Defensores del Chaco. El partido fue cerrado, con pocas ocasiones de gol y mucho juego cortado. La más clara llegó en el primer tiempo con un tiro libre de Bernard que pegó en el palo.

En la segunda mitad, Mineiro intentó imponer condiciones, pero la defensa granate, con Canale e Izquierdoz como pilares, neutralizó los intentos de Hulk y obligó al rival a rematar desde fuera del área. La prórroga ofreció un ritmo más frenético, con llegadas en ambas áreas y un ida y vuelta que no alcanzó para romper el cero. Todo se definió desde los once pasos, donde el arquero Nahuel Losada se convirtió en figura al detener tres disparos y darle el título a su equipo.