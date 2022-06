El neerlandés Luuk de Jong “no va a venir” y el uruguayo Edinson Cavani no ha respondido al ofrecimiento de los choriceros por lo que en la institución mexiquense ahora están resignados a que no va a pasar nada.

TOLUCA._ Los dos fichajes bomba con los que los Diablos Rojos del Toluca ilusionaron a su afición finalmente no estallaron.

Gente que tocó la puerta de ambos jugadores dijeron a la cadena ESPN que les extrañó que el jueves circulara una versión en el sentido de que Luuk de Jong tenía contrato con Toluca , pero no quiso venir.

“El equipo en ningún momento se ha pronunciado sobre De Jong”, dijo la fuente a ESPN calificando de “falso” dicho rumor, que incluso originó que el jueves circulara un presunto boletín de una cuenta fake donde presuntamente había una postura del Toluca en la que señalaba que del equipo “nadie” se burla, haciendo alusión a un presunto arreglo que no ha habido con el futbolista del Sevilla.

Toluca sigue en la búsqueda de refuerzos. En el caso de Orbelín Pineda se asegura que Ignacio Ambriz habló con el jugador del Celta, quien le expresó su deseo de seguir en Europa.

En el mercado de fichajes los toluqueños han buscado activar la “bomba” con un fichaje de alta relevancia, pero hasta el momento no han concretado nada, no obstante que han hablado con Luis Suárez, Edinson Cavani y con Luuk de Jong, pero no ha habido fortuna.