Lazio sorprende y frena al Milan en el Olímpico

La Lazio tenía poco que pedir, salvo recuperar el honor en una temporada tumultuosa.

La SS Lazio dio un golpe inesperado en la Serie A al vencer 1-0 al Milan en el Olímpico de Roma, con un penalti de Gustav Isaksen en la primera parte.

El triunfo complica la pelea de los Rossoneri por el título, pues se quedan a ocho puntos del Inter tras sufrir su primera derrota como visitantes en la temporada.

El Milan buscaba aprovechar el tropiezo del líder, pero se topó con una Lazio ordenada y con un Edoardo Motta seguro bajo los tres palos. Los intentos de Christian Pulisic y compañía no bastaron, y el gol que parecía el empate en los minutos finales fue anulado por mano.

Para los biancocelesti, la victoria significa un respiro en una campaña difícil: ascienden al noveno puesto y le dan a Maurizio Sarri dos triunfos consecutivos en liga por primera vez desde inicios de 2025.