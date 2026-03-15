Lazio sorprende y frena al Milan en el Olímpico

La SS Lazio dio un golpe inesperado en la Serie A al vencer 1-0 al Milan en el Olímpico de Roma, con un penalti de Gustav Isaksen en la primera parte.
La Lazio tenía poco que pedir, salvo recuperar el honor en una temporada tumultuosa.
El triunfo complica la pelea de los Rossoneri por el título, pues se quedan a ocho puntos del Inter tras sufrir su primera derrota como visitantes en la temporada.
El Milan buscaba aprovechar el tropiezo del líder, pero se topó con una Lazio ordenada y con un Edoardo Motta seguro bajo los tres palos. Los intentos de Christian Pulisic y compañía no bastaron, y el gol que parecía el empate en los minutos finales fue anulado por mano.
Para los biancocelesti, la victoria significa un respiro en una campaña difícil: ascienden al noveno puesto y le dan a Maurizio Sarri dos triunfos consecutivos en liga por primera vez desde inicios de 2025.