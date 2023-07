Una de las novedades de la Leagues Cup 2023 es que no existirán empates. Si un partido termina igualado después de los 90 minutos, cada equipo recibirá 1 punto. Posteriormente el encuentro irá a penaltis donde el ganador de la tanda sumará un punto adicional, lo que aumentará la competitividad y la emoción en cada encuentro. Cada equipo jugará un mínimo de dos partidos en la fase de grupos y los dos mejores clasificados de cada grupo avanzarán a la siguiente fase.

¿Cuál es la programación de la Leagues Cup 2023?

Fase de grupos

Jornada 1

Viernes 21 de julio

Club León vs. Vancouver Whitecaps FC | Oeste 3

Austin FC vs. Mazatlán | Sur 1

Orlando City SC vs. Houston Dynamo FC | Sur 2

Cruz Azul vs. Inter Miami CF | Sur 3

FC Dallas vs. Charlotte FC | Sur 4

Sábado 22 de julio

San José Earthquakes vs. Portland Timbers | Oeste 1

Real Salt Lake vs. Seattle Sounders FC | Oeste 2

Philadelphia Union vs. Tijuana | Este 1

CF Montreal vs. Pumas | Este 2

New York Red Bulls vs. New England Revolution | Este 4

Domingo 23 de julio

Columbus Crew vs. St. Louis City SC | Central 1

Puebla vs. Minnesota United FC | Central 2

FC Cincinnati vs. Sporting Kansas City | Central 3

Nashville SC vs. Colorado Rapids | Central 4

New York City FC vs. Atlas | Este 3

Jornada 2

Martes 25 de julio

LA Galaxy vs. Club León | Oeste 3

Mazatlán vs. Juárez | Sur 1

Santos Laguna vs. Houston Dynamo FC | Sur 2

FC Dallas vs. Necaxa | Sur 4

Inter Miami CF vs. Atlanta United FC | Sur 3

Miércoles 26 de julio

Portland Timbers vs. Tigres UANL | Oeste 1

Monterrey vs. Real Salt Lake | Oeste 2

Philadelphia Union vs. Querétaro | Este 1

CF Montreal vs. D.C. United | Este 2

New York City FC vs. Toronto FC | Este 3

Atlético San Luis vs. New England Revolution | Este 4

Jueves 27 de julio

América vs. St. Louis City SC | Central 1

Minnesota United FC vs. Chicago Fire FC | Central 2

Guadalajara FC vs. FC Cincinnati | Central 3

Nashville SC vs. Toluca | Central 4

Jornada 3

Sábado 29 de julio

LA Galaxy vs. Vancouver Whitecaps FC | Oeste 3

Austin FC vs. Juárez | Sur 1

Santos Laguna vs. Orlando City SC | Sur 2

Cruz Azul vs. Atlanta United FC | Sur 3

Necaxa vs. Charlotte FC | Sur 4

Pumas vs. D.C. United | Este 2

Domingo 30 de julio

Tigres UANL vs. San José Earthquakes | Oeste 1

Monterrey vs. Seattle Sounders FC | Oeste 2

Tijuana vs. Querétaro | Este 1

Atlas vs. Toronto FC | Este 3

New York Red Bulls vs. Atlético San Luis | Este 4

Lunes 31 de julio

América vs. Columbus Crew | Central 1

Puebla vs. Chicago Fire FC | Central 2

Guadalajara vs. Sporting Kansas City | Central 3

Toluca vs. Colorado Rapids | Central 4

Dieciseisavos de final

Miércoles 2 de agosto | Jueves 3 de agosto | Viernes 4 de agosto

LAFC (Campeón MLS) vs. Segundo Sur 1

Primero Oeste 3 vs. Segundo Oeste 2

Primero Oeste 1 vs. Segundo Oeste 3

Segundo Oeste 1 vs. Primero Oeste 2

Primero Central 1 vs. Segundo Central 2

Primero Central 4 vs. Segundo Central 3

Primero Central 2 vs. Segundo Central 1

Primero Central 3 vs. Segundo Central 4

Primero Este 1 vs. Segundo Este 2

Primero Este 4 vs. Segundo Este 3

Primero Este 2 vs. Segundo Este 1

Primero Este 3 vs. Segundo Este 4

Primero Sur 1 vs. Segundo Sur 4

Primero Sur 2 vs. Primero Sur 3

Primero Sur 4 vs. Segundo Sur 3

Segundo Sur 2 vs. Pachuca (Campeón Liga MX)

Octavos de final

Domingo 6 de agosto | Lunes 7 de agosto | Martes 8 de agosto

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Cuartos de final

Viernes 11 de agosto | Sábado 12 de agosto

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Semifinales

Martes 15 de agosto

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Final

Sábado 19 de agosto

TBD vs. TBD

¿Cuáles son los grupos de la Leagues Cup 2023?

Oeste 1: Tigres UANL, Portland Timbers, San José Earthquakes

Oeste 2: Monterrey, Real Salt Lake, Seattle Sounders FC

Oeste 3: LA Galaxy, Club León, Vancouver Whitecaps FC

Central 1: América, Columbus Crew, St. Louis City SC

Central 2: Puebla, Minnesota United FC, Chicago Fire FC

Central 3: Chivas Guadalajara, FC Cincinnati, Sporting Kansas City

Central 4: Nashville SC, Toluca, Colorado Rapids

Sur 1: Austin FC, Mazatlán FC, FC Juárez

Sur 2: Santos Laguna, Orlando City SC, Houston Dynamo FC

Sur 3: Cruz Azul, Inter Miami CF, Atlanta United

Sur 4: FC Dallas, Necaxa, Charlotte FC

Este 1: Philadelphia Union, Club Tijuana, Querétaro

Este 2: CF Montréal, Pumas, D.C. United

Este 3: New York City FC, Atlas, Toronto FC

Este 4: New York Red Bulls, Atlético de San Luis, New England Revolution

