Después de la derrota 2-1 en Tijuana, el entrenador ya tenía una idea de que su tiempo en la institución estaba llegando a su fin. A pesar de la difícil situación, Bava se mantuvo firme y decidido, tal como lo expresó en la carta de despedida de su ex equipo en el futbol mexicano.

“No he hablado sobre esto, pero obviamente nos preocupa no poder ganar; eso es innegable. Soy una persona que se caracteriza por no abandonar, todo lo que he logrado ha sido a base de esfuerzo; no es la primera vez que enfrento situaciones adversas. Mi actitud siempre es trabajar y superar los obstáculos”.

Con estas palabras, Bava dejó su porcentaje de efectividad con León en un 39 por ciento, después de ganar 7 de los 25 partidos que dirigió, con 8 empates y 10 derrotas.