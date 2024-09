No hay plazo que cumpla ni fecha que no llegue, pues este sábado el León, único club que no había ganado en el Apertura 2024, derrotó 1-0 al Atlético de San Luis en el Nou Camp, en juego correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX.

En una primera mitad de torneo que ha resultado de pesadilla para La Fiera, al grado de llegar a este partido como penúltimo lugar, los esmeraldas parecen haber tocado fondo y en esta ocasión se impusieron con solitario gol del venezolano Jhonder Cádiz. Esta victoria también significó los primeros tres puntos para Eduardo ‘Toto’ Berizzo, nuevo estratega del equipo, quien había comenzado con dos derrotas su paso por el León.

Como ha sido común en el actual semestre, al inicio las cosas no parecían ir bien para los de Guanajuato, pues los dirigidos por Doménec Torrent comenzaron mejor el partido, y tuvieron la primera de peligro en la parte inicial cortesía del marfileño Franck Boli, quien no remató bien un balón en el que estaba solo frente a la portería rival.

El Atlético de San Luis no aprovechó su momento en el primer tiempo, y poco a poco los locales fueron equilibrando las acciones, al grado de comenzar de gran forma el complemento, pues fue su arquero Andrés Sánchez fue quien tuvo varias atajadas espectaculares para salvar a su equipo y mantener la igualdad sin anotaciones en el marcador.

Pero hubo un momento en el que los potosinos ya no pudieron resistir más, y al 61’ Iván Moreno filtró un gran balón para Cádiz, quien definió de buena forma ante la salida del arquero para abrir el marcador. Por desgracia para el sudamericano, se lesionaría unos minutos más tarde y tuvo que salir de cambio.

Toto Berizzo, quien no había puesto a todos sus titulares en el 11 inicial, dio entrada a elementos como Andrés Guardado y de esta forma La Fiera buscó conservar su ventaja ante el acoso visitante, pues el Atlético de San Luis se fue con todo al frente para conseguir el empate, objetivo que no logró conseguir.

Con este resultado, León termina con una mala racha de 11 juegos sin ganar y salió de los últimos puestos de la tabla general al sumar siete puntos. Por otra parte, Atlético de San Luis puso en riesgo su sexto lugar general, donde se mantiene hasta el desenlace de este encuentro.