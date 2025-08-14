Futbol
Liga MX

León visita a Necaxa con dudas sobre James Rodríguez y urgencias en la tabla

León enfrenta a Necaxa en el arranque de la quinta jornada del Apertura 2025, con la incógnita del regreso de James Rodríguez y una ofensiva que no despega
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/08/2025 11:46
14/08/2025 11:46

León se juega más que tres puntos este viernes ante Necaxa, en un duelo marcado por la incertidumbre sobre el estado físico de James Rodríguez. El colombiano, con molestias musculares, sigue en duda para el encuentro, y su ausencia podría prolongar el mal momento del equipo dirigido por Eduardo Berizzo.

Con solo una victoria en cuatro partidos, León acumula tres derrotas, apenas tres goles anotados y ocho recibidos, cifras que lo colocan entre las peores ofensivas y defensas del torneo.

Necaxa, por su parte, suma cinco unidades y ocupa el octavo lugar. Jugará en casa con la intención de mantenerse en zona de clasificación. El equipo podría enfrentar a Daniel Arcila como titular, luego de que el colombiano debutara con gol en la derrota 1-3 ante Monterrey. El ataque de León también confía en el aporte del argentino Rogelio Funes Mori.

Jornada 5 del Apertura 2025 – Liga MX

Viernes 15 de agosto

- Puebla vs. San Luis

- Necaxa vs. León

Sábado 16 de agosto

- Guadalajara vs. Juárez FC

- Pachuca vs. Tijuana

- Tigres UANL vs. América

- Cruz Azul vs. Santos Laguna

- Toluca vs. Pumas UNAM

Domingo 17 de agosto

- Querétaro vs. Atlas

- Monterrey vs. Mazatlán

