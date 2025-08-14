$!León visita a Necaxa con dudas sobre James Rodríguez y urgencias en la tabla

León se juega más que tres puntos este viernes ante Necaxa, en un duelo marcado por la incertidumbre sobre el estado físico de James Rodríguez. El colombiano, con molestias musculares, sigue en duda para el encuentro, y su ausencia podría prolongar el mal momento del equipo dirigido por Eduardo Berizzo.

Con solo una victoria en cuatro partidos, León acumula tres derrotas, apenas tres goles anotados y ocho recibidos, cifras que lo colocan entre las peores ofensivas y defensas del torneo.