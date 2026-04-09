$!León y Bravos, con la obligación de ganar en la recta final del Clausura 2026

El Clausura 2026 entra en su fase decisiva y tanto León como Bravos de Juárez afrontan este viernes partidos clave para sus aspiraciones de liguilla.
La Fiera se mide al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc (19:00 horas, 18:00 de Sinaloa, Azteca 7), con la necesidad de sumar tres puntos que lo mantengan en la pelea por el último boleto a la Fiesta Grande. Con 16 unidades, León depende de resultados de Tigres, Necaxa y Juárez, pero primero debe cumplir con su tarea en la cancha. Para los Camoteros, sin opciones matemáticas de clasificación, el objetivo será arruinarle los planes a los esmeraldas.
Más tarde, el clásico de la frontera pondrá frente a frente a Bravos de Juárez y Xolos de Tijuana en el Estadio Olímpico Benito Juárez (20:00 horas, TV Azteca y Fox). Ambos equipos llegan con la obligación de ganar: Juárez suma 16 puntos y ocupa la décima posición, mientras que Tijuana tiene 15 y está en el lugar 12. La victoria es indispensable para seguir soñando con la liguilla.
Con cuatro jornadas por disputar, la lucha por los últimos boletos promete ser intensa y dramática, con León, Bravos, Necaxa y Xolos en una carrera cerrada hacia la Fiesta Grande del futbol mexicano.