$!León y Bravos, con la obligación de ganar en la recta final del Clausura 2026

El Clausura 2026 entra en su fase decisiva y tanto León como Bravos de Juárez afrontan este viernes partidos clave para sus aspiraciones de liguilla.

La Fiera se mide al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc (19:00 horas, 18:00 de Sinaloa, Azteca 7), con la necesidad de sumar tres puntos que lo mantengan en la pelea por el último boleto a la Fiesta Grande. Con 16 unidades, León depende de resultados de Tigres, Necaxa y Juárez, pero primero debe cumplir con su tarea en la cancha. Para los Camoteros, sin opciones matemáticas de clasificación, el objetivo será arruinarle los planes a los esmeraldas.