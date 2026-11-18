ELOTA._ Aquivaldo Mosquera, Reinaldo Navia, Isaac Terrazas, Matías Vuoso y muchos más jugadores de antaño de Águilas del América se darán cita en Elota este 22 de noviembre en un partido de exhibición.

El denominado Juego de Leyendas del América es este domingo 22 de noviembre en la Unidad Deportiva Julio Lerma, a partir de las 18:00 horas.

Los ex futbolistas profesionales del Club de Coapa se medirán al equipo campeón de la Copa Estatal RM Elota 2026.

Las leyendas americanistas se mantienen activas desde prácticamente después de retirados y este tipo de partidos de exhibición los llevan a cabo a lo largo de todo el País y extranjero.

Apenas hace unos días sostuvieron un encuentro de esta magnitud en Puebla frente a ex leyendas de Atlético de Madrid.

Han confirmado su participación este fin de semana los futbolistas Mosquera, Navia, Terrazas, Vuoso, Damián Álvarez, Juan Carlos Medina, José Guerrero, Juan Carlos Mosqueda, José de Jesús Mendoza, Israel Martínez, Alejandro Arguello, Óscar Rojas, Francisco Torres, Raúl Mendoza, Alberto Becerra.

De esta forma los asistentes podrán disfrutar de un duelo entre históricos de América y talento de la región.