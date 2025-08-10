$!Leyendas del balompié mazatleco darán vida al Torneo de Futbol del Recuerdo ‘Copa Jorge Muzquiz Llorente’

A partir de este lunes 11 de agosto y a lo largo de dos meses, la primera edición del torneo organizado por Manuel Mancilla revivirá la magia del futbol en los botines de las leyendas mazatlecas que protagonizaron grandes encuentros en los diferentes campos de la ciudad.

MAZATLÁN._ Hermanos y Amigos, Costa Marinera, Deportivo Olímpica, Frutería Bernal y UAS, cinco equipos de la época dorada de los años 90, se reunirán en la Unidad Deportiva Benito Juárez para competir en el Torneo de Futbol del Recuerdo “Copa Jorge Muzquiz Llorente” .

“Recordar es volver a vivir. El torneo es organizado en honor al gran directivo del máximo circuito local en esos tiempos y con la intervención de cinco escuadras que protagonizaban grandes encuentros en los campos de las antigua Juárez, Sahop y Muralla”, comentó Mancilla Jiménez.

“Este torneo se jugará bajo el sistema de competencia round robin (todos contra todos), en donde los dos primeros lugares avanzarán a la final del torneo. Los jugadores de la ‘vieja guardia’ lucen motivados al ser tomados en cuenta para este verano de futbol en las canchas del puerto”.

Los encuentros se disputarán a las 19:15 y 20:40 horas, en el campo tres de la Unidad Deportiva Benito Juárez y buscando que cada uno de los juegos sea más épico. Los partidos serán sancionados por árbitros de aquella época, como José Carrillo y Gregorio Limón, entre otros.

ROL DE JUEGOS

Jornada 1

Lunes 11 de agosto Campo Juárez 3

UAS vs. Costa Marinera

19:15 horas

Frutería Bernal vs. Deportivo Olímpica

20:40 horas

DELEGADOS DE LOS EQUIPOS

- Jesús “Caballito” Jiménez (UAS)

- Gustavo Burgueño (Costa Marinera)

- Salvador “Chava” Díaz (Hermanos y Amigos)

- Lino Guzmán (Frutería Bernal)

- Luis “Kiko” Cruz (Deportivo Olímpica)