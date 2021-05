MÉXICO._ En pro de un mejor espectáculo en el terreno de juego que atraiga mucho más a la afición, Mikel Arriola presentó los cambios que se harán a la Liga MX a partir del torneo Apertura 2021, entre los que destacan la desaparición del gol de visitante como criterio de desempate en liguilla y la reducción de futbolistas no formados en México, para intentar impulsar el talento nacional.

En una videoconferencia, el presidente de la Liga MX mostró su proyecto de trabajo con las modificaciones aprobadas en la Asamblea de Dueños de este lunes, que también incluyen a las Fuerzas Básicas.

El primer punto expuesto por Arriola fue la aprobación del inicio del Apertura 2021 (ya sin denominación de Guard1anes como los dos torneos anteriores) para el jueves 22 de julio, mismo día en el que la Selección Olímpica debutará contra Francia en Tokio.

Por esa razón, además de la Copa Oro en Estados Unidos, las primeras tres jornadas se jugarán sin seleccionados y ningún equipo podrá reprogramar sus partidos sin importar el número de jugadores ausentes por el compromiso de la Mayor o la Sub 23, con la única salvedad por alguna emergencia en temas de coronavirus.

Cambios para la Liga MX a partir del 2021

. Se adoptará una estrategia para incrementar el tiempo efectivo de juego en 15 por ciento, con el compromiso de todos los involucrados.

. Se mantienen los cinco cambios por equipo en tres momentos o “ventanas”, incluyendo el medio tiempo.

. Se permite la sustitución adicional de hasta dos jugadores en caso de conmoción.

. Habrán 10 jugadores en la banca por equipo.

. Se elimina la posibilidad de reducción de tarjetas amarillas; es decir, en cuanto un jugador sume su quinta amonestación, automáticamente será inhabilitado sin perdón por determinada cantidad de minutos sin ver cartulina.

. Se amplían los periodos de registro y transferencias de jugadores para reactivar el mercado tras la pandemia.

. El gol de visitante deja de ser el criterio de desempate en la Liguilla; ahora será la posición en la Tabla General en caso de empate en el marcador global en Cuartos de Final y Semifinales.

Reducción de extranjeros en Liga MX para 2021-2022

. Para la nueva temporada con los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022, se reducen de 11 a 10 los jugadores No Formados en México (NFM) que podrán salir a la banca.

. Se reduce de 9 a 8 los NFM que pueden estar en el terreno de juego.

. Si no se llevan 10 suplentes a la banca, no se podrán utilizar a los 10 jugadores NFM en la hoja de alineación.

Nueva estructura de Fuerzas Básicas en México

. A partir de la nueva temporada, se reorganizan las Fuerzas Básicas en nuevos grupos de edad: Sub 20, Sub 18, Sub 16 y Sub 14.

. En todas las categorías de Fuerzas Básicas existirá Regla de Menores.