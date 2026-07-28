Liga MX gana dos retos, pero la MLS se lleva el Skills Challenge 2026

CHARLOTTE._ La Liga MX cerró con dos victorias en el MLS All-Star Skills Challenge 2026, pero no le alcanzó para evitar la derrota frente a la Major League Soccer, que se impuso en el marcador global al ganar tres de las cinco pruebas celebradas en el Truist Field.

El primer triunfo del conjunto mexicano llegó en el Crossbar Challenge, donde Javier Ruiz, jugador del Necaxa, derrotó en la final al estadounidense Zavier Gozo, del Real Salt Lake, al demostrar mayor precisión para impactar el travesaño.

La segunda alegría para la Liga MX se presentó en el Relay Challenge, una prueba que debutó en esta edición y que combinó disparos, pases, precisión y definición. El equipo mexicano registró el mejor tiempo de la noche con 1:34 minutos, superando a su rival.

Sin embargo, la MLS aseguró la victoria general al imponerse en las otras tres competencias.

El alemán Thomas Müller abrió la jornada conquistando el Shooting Challenge con 79 puntos, marca que posteriormente igualó Evander, aunque el jugador europeo conservó el triunfo por haber alcanzado primero esa puntuación.

En el Goalie Challenge, el canadiense Maxime Crépeau, del Orlando City, derrotó en la final al mexicano Pedro Cruz. Durante esta prueba, las actividades fueron suspendidas por varios minutos debido a una amenaza de tormenta eléctrica.

Una vez reanudada la competencia, Tim Ream, del Charlotte FC, venció a Carles Gil en el Passing Challenge, resultado que aseguró el tercer triunfo para la MLS y con ello la victoria en el Skills Challenge.

La actividad del MLS All-Star Week continuará este miércoles con el Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX, que se disputará en el Bank of America Stadium de Charlotte.