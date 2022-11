Lionel Messi apareció este lunes en la rueda de prensa para palpitar el debut de la Selección Argentina en la Copa Mundial de Qatar frente a Arabia Saudita y una de las dudas que inquietaba y se encargó de despejar fue acerca de su estado físico.

En las últimas horas trascendió la imagen que alertó de su tobillo derecho, aunque pudo integrarse al grupo en los entrenamientos. “La Pulga” afirma sentirse bien y no despierta incertidumbre para el duelo que abrirá la actividad del martes.

“Me siento muy bien físicamente. La verdad que llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema. Entrené diferenciado porque tenía un golpe y fue por precaución, pero nada raro”, aseguró, distendido, el hombre del PSG en la sala de conferencias.

“Es un momento diferente el momento, porque es otro momento de temporada, llegamos diferente físicamente. Otras veces (el Mundial) era al final de temporada. En esta ocasión es diferente, ahora no tuvimos tiempo (un mes de preparación) y nos toca jugar muy rápido, pero sabíamos que iba a ser así. Estamos preparados. La atmósfera que se vive antes del primer partido es especial porque se trata de un Mundial”, comentó.

“Con muchos menos partidos en la temporada, siempre me sentí bien, con la continuidad, de jugar, siempre agarré ritmo y me sentí cómodo. Mientras más jugaba y más minutos tenía, no hice nada especial. Me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera sabiendo que es un momento especial; seguramente mi último Mundial y de conseguir ese gran sueño que tengo y todos tenemos”, añadió.

Por otra parte, el zurdo de 35 años se refirió a la parte colectiva. “Esperamos poder seguir haciendo lo que venimos hacienco con este grupo, que viene creciendo y se siente muy bien en lo grupal y eso lo refleja dentro del terreno de juego”, dijo.

“Esperamos un partido difícil por lo que significa el primer partido del Mundial; para muchos va a ser su primera Copa del Muindo. Cada uno va a manjerar la ansiedad y los nervios. Y ya pasados los minutos vamos a tratar de jugar como lo venimos haciendo, respetando al rival”, comentó sobre Arabia Saudita, su rival en turno.

Asimismo, Messi reconoce que la confianza es diferente respecto de otros momentos.

“No sé si llegamos mejor (al Mundial), pero es verdad que venimos de ganar -la Copa América- y eso descomprime muchísimo; permite trabajar tranquilos y la gente no está tan ansiosa, no tan pendiente de los resultados”.

En lo personal, Leo también fue consultado y quiso marcar su estado de ánimo.

“Me siento con muchas ganas, ilusionado de este nuevo comienzo de la Copa del Mundo. Soy un agradecido del cariño que recibo siempre en todas partes del mundo. A la hora que empiece el partido, cada uno va a querer lo mejor para su Selección e intentaremos arrancar de la mejor manera para empezar con los tres puntos”, consideró.

Otro de los aspectos que resaltó Messi fue el tema de su recorrido, el cual lo ayuda a sentirse más fuerte. “Me agarra con otra edad, más maduro, intento disfrutar al máximo, vivirlo con mucha intensidad y disfrutar cada momento que me toque vivir, como fue la Copa América. Hoy disfruto mucho más de todo esto; antes no lo pensaba y era todo tan seguido que no me daba tiempo de poder disfrutarlo mucho, sino pensar en cada partido y querer más, y a veces pasaban inadvertidas muchas cosas”, opinó.

Justamente, el mensaje del capitán argentino para el grupo apunta a que se relajen y puedan disfrutar, que es lo que él mismo consiguió con la experiencia.

“Si bien es difícil en este momento hacerle entender que tienen que disfrutar de los momentos (por sus compañeros), porque me pasó y a la edad de ellos me pasó, intento que puedan disfrutar porque no se sabe si se va a volver a repetir. Que se aíslen de todo e intentemos jugar como venimos haciendo hasta ahora”, sentenció.

Y frente a esta nueva posibilidad que se abre de alcanzar el trofeo del Mundial, tras el subcampeonato de 2014 como mejor resultado, el ex Barcelona añadió.

“Siempre hay que intentarlo y no quedarse con las ganas y pensar en qué hubiese pasado. Hay que afrontarlo, (va a ser) lo que Dios quiere”.

El juego

Martes 22 de noviembre

Argentina vs. Arabia Saudita

3:00 horas