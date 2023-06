En entrevista con los medios Sport y Mundo Deportivo en Francia, el ex jugador del PSG informó que está por concretar un acuerdo con el equipo dirigido interinamente por el argentino Javier Morales, ex jugador de Lanús y Arsenal de Sarandí.

Finalmente, el siete veces Balón de Oro se decidió por la opción de Miami.

“Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso”.

Para poder financiar el fichaje, el club de Florida se ha beneficiado de los ingresos generados por los nuevos abonados al MLS Season Pass, en Apple TV+. Apple y la MLS firmaron en primavera un acuerdo por 2 mil 500 millones de dólares y una duración de 10 años. Por otro lado, Apple TV+ anunció el martes la próxima difusión de una serie documental de cuatro episodios que recorrerá la historia de los cinco Mundiales jugados por Messi.

Inter de Miami, que este miércoles juega los cuartos de final de la copa estadounidense contra Birmingham Legion, despidió la semana pasada a su entrenador, el inglés Phil Neuville, y nombró como su sustituto al argentino Javier Morales.

Leo viviría sus primeros minutos con el conjunto estadounidense el próximo 21 de julio, cuando el Inter se mida al Cruz Azul en el DRV PNK Stadium, ubicado en Florida. Ambos clubes forman parte de la llave Sur 3 junto al Atlanta United.

Barcelona lanza comunicado

Tras hacerse oficial que Messi jugará en Miami, el FC Barcelona lanzó un comunicado.

“El pasado lunes día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça ante la voluntad expresada tanto por el FC Barcelona como por Lionel Messi de volver a vestir de azulgrana.

“El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años”.